Dass hinter jedem starken Mann auch eine noch stärkere Frau steht, dies illustriert das Drama um den britischen Premier Winston Churchill (Brian Cox) am Beispiel der Frage der Landung in der Normandie am 6.6.1944.

Winston Churchill ist 1944 als Premierminister bereits vier Jahre im Amt und seit 36 Jahren mit seiner Frau Clementine verheiratet. Der Zweite Weltkrieg ist in vollstem Gange. Die Alliierten haben im Geheimen eine Million Soldaten mobilisiert, die an Großbritanniens Südküste darauf warten, das von den Nazis besetzte Europa zurückzuerobern.

Start: 25. Mai 2017

Bewertung: 3 / 5 Punkte