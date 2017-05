Das Ende ist erst der Anfang

Belgien sieht in dieser skurrilen Komödie manchmal aus wie der Wilde Westen, nur das auf der Bahnstrecke kein Zug mehr fährt. Dafür streunen Verrückte, Privatdetektive und Totengräber durch die Landschaft. Gilou (Bouli Lanners) und Cochise (Albert Dupontel) sitzen in ihrem Pick-Up und es fühlt isch an, als habe die Straße kein Ende.

Ihr Auftrag scheint müßig, denn sie sollen ein verlorenes Handy orten, auf dem sich wichtige Informationen befinden. Sie treffen an der Tankstelle eine Frau (Suzanne Clément), mit der sich Cochise anfreundet und bekommen einen wichtigen Ratschlag vom Angestellten eines Hotels, doch wirklich voran kommen sie nicht. Gilou und Cochise sind nicht die einzigen, die durch diese gottverlassene Gegend irren.

Start: 11. Mai 2017

Bewertung: 4 / 5 Punkte