× Erweitern Das kalte Herz

Die Macht des Geldes kann Gefühle zerstören und Menschen verändern.

Wilhelm Hauff hat dies in seinem Märchen schon so gesehen, die teils im Schwarzwald gedrehte Neuverfilmung ist also weiter aktuell. Vor allem die Darstellung von Unterwelt und Waldgeisterreich sind stark. Weil der Standesunterschied zwischen Peter und Lisbeth so groß ist, sehen die Aussichten des jungen Paares nicht gut aus, je zu heiraten.

Start: 27. Oktober 2016