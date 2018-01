× Erweitern Das Leben ist ein Fest

Dieser Wedding-Planer-Film kommt aus Frankreich, ausgedacht und inszeniert von den Machern des immer noch viel gerühmten „Ziemlich beste Freunde“.

Organisator Max (Jean-Pierre Bacri) ist darin nicht zu beneiden, als vor und während einer Feier so allerhand schiefläuft. Normalerweise arbeitet er routiniert und professionell. Doch sein aktuelles Projekt, eine Traumhochzeit in einem herrschaftlichen Landschloss vor den Toren Paris, droht zur Katastrophe zu werden. Wird er bei all dem Chaos seinen Job an den Nagel hängen oder gibt es noch Rettung?

Gute Unterhaltung ist vom ersten Moment garantiert.

Start: 1. Februar 2018