Auf den Kopf gefallen ist sie nicht, die Tochter zweier berühmter Physiker.

Als der Papa verschwindet, macht sie sich über das Geheimprojekt, an dem er arbeitete, schlau – und stößt damit in andere Dimensionen vor. Oprah Winfrey spielt als eines von mehreren überirdischen Wesen mit. Wie so oft geht es darum, die Welt zu retten.

Start: 5. April 2018