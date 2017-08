× Erweitern Der dunkle Turm

Mit Der dunkle Turm wird Stephen Kings Fantasy-Epos um den Revolverhelden Roland auf die Leinwand gebracht.

»Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.« Mit diesem Satz beginnt die achtbändige Fantasy-Saga »Der dunkle Turm«. Nikolaj Arcel hat sie verfilmt.

Roland Deschain (Idris Elba) ist ein Revolvermann. Früher gab es in dem Paralleluniversum, in dem er lebt, mehr Männer seiner Art, doch mittlerweile ist er der einzige, der zwischen Mann in Schwarz (Matthew McConaughey) und dem dunklen Turm steht, den er beschützen muss. Durch den Jungen Jake (Tom Taylor) gelangt Roland allerdings in unsere Welt