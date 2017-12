× Erweitern Der andere Liebhaber

Eineiige Zwillinge könnten vermutlich eine Menge Storys erzählen, wie sie draußen in der Welt der Begegnungen immer mal wieder für den anderen gehalten wurden.

In Francois Ozons neuestem Film wird daraus für eine junge, psychisch jedoch labile Dame ein provokantes Spiel. Chloé, so ihr Name (Marine Vacth), verliebt sich darin in ihren Psychiater (Jérémie Renier), heiratet und ist glücklich, wundert sich aber, dass er nie etwas von sich und seiner Vergangenheit erzählt. Dann findet sie heraus, dass er einen Zwillingsbruder hat. Dass manche Szenen surreal wirken und nicht immer logisch scheinen, stört nicht. Denn vielleicht ist manches in diesem Film auch nur ein Traum. Filmästhetisch agiert Ozon jedenfalls wieder auf hohem Niveau.

Start: 18. Januar 2018