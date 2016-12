× Erweitern Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki

Man fühlt sich in dieser in ruhigen Schwarz-Weiss-Bildern gedrehten Geschichte schnell an Filme von Aki Kaurismäki erinnert.

Im Mittelpunkt steht ein Boxer, der alles andere ist als ein wilder Stier oder Rocky-Typ, sondern eher ein Melancholiker und Träumer. Wichtiger als ein WM-Titel ist ihm die Liebe. Immer mehr entzieht er sich seinem Manager, der ihn zum abspecken animieren und zum Boxstar machen will.

Start: 5. Januar 2017