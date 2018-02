× Erweitern Der Hauptmann

Nach diversen US-Filmproduktionen (u.a. „Flightplan“, „R.E.D.“) hat Robert Schwentke mal wieder in Deutschland gedreht.

Und zwar nicht weniger als seinen ersten historischen Film über nichts weniger als eine auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte aus den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs. Abseits der Schlachtfelder erkundet er das Verstellspiel eines desertierten Gefreiten, der eine Hauptmannuniform findet und sich mit ihr nicht nur eine neue Identität verpasst, sondern durch sein ebenso dreistes wie selbstbewusstes Auftreten ein angeblich im Auftrag des Führers in besonderer Mission aktives Kommando um sich schart. Das in grandiosen Schwarz-Weiß-Bildern gedrehte Werk verstört und gewährt einen Blick in die tiefen Abgründe des Menschseins.

Start: 15. März 2018