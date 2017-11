× Erweitern Der Mann aus dem Eis

Wie es dem Ötzi vor 5300 Jahren ergangen sein könnte, ehe er in einen langen Winterschlaf im Tiefkühlfach der Gletscher verfiel, darüber macht sich dieses filmische Drama von Felix Randau Gedanken.

Ötzi, der hier nun Kelab heißt und von Jürgen Vogel mit zerzauster Perücke und Fellbehang gespielt wird, wird nun aber hineingestoßen in eine Rachegeschichte, die zu sehr den Mustern heutiger Thriller entspricht, als dass sie noch glaubhaft wirkt. Weil sie so stereotyp ist, werden die Dialoge in einem als Authentizitätsersatz dienenden Kauderwelsch von Ursprache verabreicht. Die immerhin gut in Szene gesetzte Tiroler Bergwelt ändert nichts daran, dass diese „Rekapitulation“ einfach nur lächerlich und „unzeitgemäß“ wirkt.

Start: 30. November 2017