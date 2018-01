× Erweitern Der seidene Faden

Gemessen an der Anzahl an Filmen unter seiner Mitwirkung hat Daniel Day-Lewis mit drei Oscars eine mehr als bemerkenswerte Ausbeute für sein stets präzises Schauspiel erhalten.

Für Paul Thomas Anderson stand er nun zum zweiten Mal nach „There will be blood“ vor der Kamera – für seine, so ist es angekündigt, letzte Rolle überhaupt. Day-Lewis ist darin ein kontrollsüchtiger High-Society-Schneider in den 1950er Jahren in London, den bereits stört, wenn der Tee zu laut in die Tasse plätschert.

Als die junge und naive Alma (Vicky Krieps) in sein Leben tritt, werden sich einige Dinge verändern, vor allem, weil sie gerne die harte Schale dieses stets höflichen Schneidermeisters knacken möchte. Abgeliefert wird ein bis ins kleinste Detail höchst virtuoses Werk.

Start: 1. Februar 2018