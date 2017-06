× Erweitern Der wunderbare garten der Bella Brown

Rasen mähen, Hecken und Rosen schneiden, Himbeeren pflanzen – mit alldem hat die sensible Kinderbuchautorin Bella (Jessica Brown Findlay) nichts im Sinn.

Dem mürrischen Nachbarn (Tom Wilkinson) mit dem grünen Daumen ist das ein Graus. Als der Vermieter sie zwingt, den Dschungel in ihrem Garten zu bändigen, hat Bella ein Problem.

Mehr noch, als sie ihren Job in einer Bibliothek verliert und krank wird – und das auch noch vor Liebeskummer. Zum Glück aber greift ihr in dieser märchenhaften und phantasievollen Komödie der Koch des Nachbarn unter die Arme, so dass das Chaos im Garten und auch in Bellas Leben wieder in Ordnung kommt und Feinde am Ende Freunde sind. Ein schöner Wohlfühlfilm für alle, die schöne Geschichten und das Gärtnern lieben.

Start: 15. Juni 2017