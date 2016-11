× Erweitern Die Ökonomie der Liebe

Will man sich das antun, ein Scheidungsdrama?

Vielleicht mag das vom Belgier Joachim Lafosse servierte Beispiel ja dazu dienen, Anschauungsunterricht in Sachen „Wie verhalte ich mich als Frau, wenn sich mein Ex nicht an die vereinbarten Trennungsregeln hält“ zu nehmen. Bérénice Béjo und Cedric Kahn vertreten ihre Argumente jedenfalls realistisch.

Start: 3. November 2016