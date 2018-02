× Erweitern Die Biene Maja - Die Honigspiele

Die Insektenclique von der Klatschmohnwiese schwärmt wieder aus, um in „Die Biene Maja - Die Honigspiele“ nun so etwas wie die „Hunger Games“ zu veranstalten.

Heller Aufruhr im Bienenstock: Ein Gesandter der Kaiserin hat den weiten Weg von Summtropolis auf sich genommen, um den Bienen der Klatschmohnwiese eine Nachricht zu überbringen. Ob diesmal ihr Traum in Erfüllung geht und sie endlich an den Honigspielen teilnehmen dürfen?

Die Aufregung wandelt sich schnell in Enttäuschung, der Bote will an die Futtervorräte.

Ein Kinospaß für die ganz Kleinen.

Start: 1. März