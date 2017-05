× Erweitern Die Farbe der Sehnsucht

Der Dokumentarfilmer Thomas Riedelsheimer hat Menschen in Portugal, Japan, Deutschland, Mexiko und Katar besucht und nach ihren Ansichten zu Heimat, Freiheit, Glück und eben auch dem Gefühl der Sehnsucht gefragt. Im bildstarken Ergebnis ist mit viel Poesie auch von Glaube, Liebe und Hoffnung die Rede. Die Reise ist ein lose gesponnener Faden, der durch fünf Länder führt und acht Geschichten aneinander reiht: Über Heimat und die Kraft eines Tanzes aus den Kapverden in einem „Problemviertel“ in Lissabon, Portugal; über Obdachlose und eine Dichterin, die ihnen eine Stimme gibt in Osaka, Japan; über einen Taucher in Mexiko, der das Meer, seine Bewohner und die Einheit mit der Schöpfung liebt; über einen jungen Musiker aus München, der am Zustand der Welt schier verzweifelt.

Start: 1. Juni 2017