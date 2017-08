× Erweitern Die göttliche Ordnung

Mit Bildern der Woodstock-Jahre blendet diese Schweizer Komödie zurück in eine Zeit, in der man in einem Appenzeller Dorf noch weit von Love and Peace entfernt war. Und doch: eine junge Hausfrau und Mutter (Marie Leuenberger) spürt, dass es an der Zeit ist, sich gegen die Dorf- und Familienordnung aufzulehnen und sich in der Abstimmung des Frauenstimmrechts zu positionieren. Irrwitzig dabei: darüber befinden durften damals nur Männer.

Präzise zeigt dieser ganz im Geiste britischer Arbeiterklasse-Komödien stehende Film die Enge und Kleinteiligkeit des Bünzli-Lebens jener Jahre auf, und er hat gute Einfälle, den Frauenfiguren Mut zu machen für ihren Kampf. Die Entdeckung eines Tigers zwischen den Beinen bei einem Selbstfindungsseminar ist nur einer davon.