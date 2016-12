× Erweitern Die Hollars

Reichlich Situationskomik bietet „Die Hollars - Eine Wahnsinnsfamilie“.

Beim Heimatbesuch erlebt John Krasinski (auch Regie), was daheim (und bei sich selbst) der Reihe nach im Argen liegt. Eigentlich lebt John in New York und schlägt sich als Künstler durchs Leben.

Zu Besuch in der typisch amerikanischen Kleinstadt wird John mit den Problemen seiner Familie, Ex-Highschool Rivalen und einer nervenden Ex konfrontiert. Währenddessen ist seine New Yorker Freundin hochschwanger zu Hause.

Start: 12. Januar