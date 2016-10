Die Insel der besonderen Kinder

× Erweitern Die Insel

Es ist nicht schön, wenn ein Kind Angehörige sterben sehen muss. Dem jungen Jake ergeht es so, als er seinen Großvater besucht. Woran der Opa starb, Jake weiß es noch nicht. Dass seine Augäpfel fehlen, ist allein schon seltsam und gruselig.

Und war da nicht auch noch ein Schattenwesen gestanden? Kurz vor seinem letzten Atemzug haucht der Großvater dem Enkel noch ein Geheimnis zu, in dem von einer britischen Insel und einem Waisenhaus die Rede ist. Jake besucht sie mit seinem Vater und entdeckt ein Loch, um die Vergangenheit zu schlüpfen. Dort lernt er bei seinen Besuchen Kinder mit besonderen Fähigkeiten kennen. Auch er, so stellt sich heraus, hat eine. Regisseur Tim Burton darf in diesem Fantasy-Abenteuer ganz in seinem Element sein – Wesen mit Scherenhänden inklusive.

Start: 6. Oktober 2016