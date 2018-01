× Erweitern Die kleine Hexe

Trotz ihrer 127 Jahre ist Ottfried Preußlers kleine Hexe immer noch zu jung, um an der Walpurgisnacht teilzunehmen.

Still und heimlich will sie aber dennoch an den Feierlichkeiten teilnehmen.Natürlich wird sie entdeckt und muss zur Strafe alle Formeln den Zauberbuches auswendig lernen.

Diese erste Realkinoverfilmung kommt verglichen mit modernen Zauberlehrlingsgeschichten wie „Harry Potter“ altmodisch, dafür aber handgemacht, daher.

Karoline Herfurth reitet den Besen, Axel Prahl spricht den Raben.

Start: 1. Februar 2018