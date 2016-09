× Erweitern Die letzte Sau

Gedreht im Nördlinger Ries, läuft in der Komödie "Die letzte Sau" ein kleiner schwäbelnder Bauer Sturm gegen die übermächtige und arrogante Agrar- und Geldindustrie.

"Die letzte Sau" ist eine Don Quijote-Geschichte, ein anarchisches Märchen und ein Road- Movie über Freiheit und Unabhängigkeit. Der schwäbische Schweinebauer (Golo Euler) Huber will die Welt verändern und legt sich mit den Großen an. Massentierhaltung und Billigfleisch sind Themen, die aktuell in regelmäßigen Abständen die Medien beherrschen. Ein Skandal folgt dem nächsten – und doch scheint es so, als bliebe alles wie zuvor. Aber worum geht es eigentlich?

Wer sind die Opfer, wer die Täter? Die Geschichte vom Huber bietet keine einfache Lösung an – doch sie legt den Finger in die Wunde – gut so!

Start: 29. September