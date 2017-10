× Erweitern Die Nile Hilton Affäre

Polizist in einem System zu sein, dass eigenen Spielregeln gehorcht, das ist nicht immer leicht.

In Kairo hat es 2011 der Ermittler Noredin vor allem mit Korruption zu tun, als er in einem Mord an einer Sängerin ermittelt. Doch nur zu gern möchte die ägyptische Elite, dass der Fall als Selbstmord zu den Akten gelegt wird.

Noredins Frau kam zu dem bei einem Autounfall ums Leben und auch er neigt dazu sich das Leben durch Bestechungsgelder ein bisschen leichter. Dennoch ermittelt er weiter.

Der „Arabische Frühling“ wirft in diesem Film noir bereits seine Schatten voraus.

Start: 5. Oktober 2017