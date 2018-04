Die Pariserin - Auftrag Baskenland - Start: 19. April

× Erweitern Die Pariserin - Auftrag Baskenland

In Umkehrung des in „Willkommen bei den Sch’tis“ erfolgten Ortswechsels heißt es für eine Französin nun im Auftrag ihrer Pariser Firma ab in den Süden ins Baskenland.

Die sturen Einwohner und regionsspezifische Besonderheiten werden jedoch in dem Film von Regisseur Ludovic Bernard extrem stereotyp behandelt, der Humor in dieser am Rande eigentlich romantischen Komödie ist schrecklich überdreht. Die Bilder der Lanschaft sind aber schön.

Mit Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Nicolas Bridet, Barbara Cabrita, Ludovic Berthillot u.a.

Start: 19. April 2018