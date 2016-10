Nach „Toni Erdmann“ will man bestimmt wissen, was Peter Simonischek sonst noch so für Rollen spielt.

In Dani Levys Chaos-Komödie hat er nun eine Nebenrolle als Vater einer mit Sangestalent ausgestatteten alleinerziehenden Tochter (Katharina Schüttler). In der Schweiz muss sie sich beweisen.

Start: 13. Oktober 2016