Da glühen die Kufen. Auf dem Eis geht es heiß her, wenn Micky & Co sich die Schlittschuhe schnüren. Vom 26. bis zum 29. Oktober gastiert die bunte Eis-Revue für die ganze Familie in Stuttgart. Dann geben sich in der Porsche-Arena Buzz Lightyear, Woody, Lightning McQueen und die Eisprinzessin die Klinke – oder besser gesagt die Kufen – in die Hand.

Das Publikum darf sich auf non-stop Spaß freuen, wenn vier der beliebtesten Disney Geschichten in der farbenprächtigen Show »Disney On Ice – Fantastische Abenteuer« vom 26. bis zum 29. Oktober in Stuttgart aufs Eis gezaubert werden. Die großen und kleinen Fans erwartet dabei eine zauberhaft-glanzvolle Welt gespickt mit der Magie von Disney: Lightning McQueen und das Team von DisneyPixars »Cars« bringen das Publikum mit rasanten Stunts zum Staunen. Die flotten Flitzer liefern sich ein Wettrennen über das Eis – rasen wie man es bisher nicht erlebt hat.

Ausflug ins Unterwasserreich

Selbst auf Eis kann man abtauchen – und zwar in die faszinierende Unterwasserwelt mit Szenen aus »Arielle, die Meerjungfrau«. Es gilt sprichwörtlich den Atem anzuhalten, wenn Arielle in ihr fantastisches Reich eintaucht. Buzz Lightyear, Woody, Jessie und die anderen Lieblinge aus »Toy Story« erleben ebenfalls waghalsige Abenteuer – bekannt aus DisneyPixars »Toy Story 3« – bei dem Versuch aus der Kindertagesstätte Sunnyside auszubrechen und in der Stadt den Ton anzugeben.

»Völlig unverfroren« auf dem Eis

Außerdem werden die Zuschauer in die winterliche Welt von Arendelle eingeladen, um die Schwestern Anna und Elsa aus dem preisgekrönten und erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten, Disneys »Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren«, zu besuchen. Die Zuschauer begleiten dabei Anna, wenn sie sich auf ihre spannende Reise begibt und gemeinsam mit dem lustigen Schneemann Olaf und dem Einsiedler Kristoff ihre Schwester Elsa sucht, deren Zauberkräfte Arendelle in einem ewigen Winter gefangen halten.

Katarina Witt als Botschafterin

Von heißen Reifen bis hin zu brandenden Wellen – das Publikum erlebt bei »Disney On Ice« eisige Wunderwelten. Botschafterin des Spektakels ist Katarina Witt: »Nach ‘100 Jahre voller Zauber‘ freue ich mich jetzt schon auf die neue Show! Ich bin gespannt, ob sich aus der Begeisterung der Kinder für die Disney Geschichten auf dem Eis vielleicht auch eine Neugier auf das Eislaufen als Sport entwickelt. Das würde mich persönlich natürlich besonders freuen«, so die zweifache Olympia-Siegerin und erfolgreichste Eiskunstläuferin der Welt. ame

Disney On Ice Do. 26. bis So. 29. Oktober