Wenn die Patienten schon nicht krank sind, kann man ihnen immerhin einreden, was sie alles tun und lassen können, um sich noch gesünder zu fühlen.

Mit dieser Masche praktiziert in dieser Komödie der sympatische Ex-Ganove Knock in einem französischen Bergdorf, der tatsächlich einen Abschluss in Medizin hat und so für jeden das passende Zipperlein findet.

Omar Sy spielt den erfindungsreichen und engagierten Arzt. Sein größter Neider ist der Pfarrer.

Start: 22. Februar 2018