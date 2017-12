× Erweitern Downsizing

Ein skandinavischer Wissenschaftler ist entzückt: endlich ist es ihm gelungen, Menschen und Lebewesen ohne Nebenwirkungen zu schrumpfen.

Der Traum einer Parallelwelt en minature auf Erden scheint realistisch, die Sorgen von Nahrungsmittelknappheit könnten gegessen sein, das Bevölkerungsproblem elegant gelöst. Auch Paul (Matt Damon) ist fasziniert, und als er bei der Präsentation des Wohn- und Lebensprojektes „Leisureland“ einen alten Bekannten als glücklichen Bewohner dieses paradiesischen Resorts entdeckt, steht für ihn fest: auch er will sich klein machen und dort leben. Was das Leben unter der Käseglocke zudem sehr reizvoll macht: das Geld auf Erden ist in der Projektwelt ein vielfaches wert, gelebt werden darf in Saus und Braus. Einer, der das ganz besonders extensiv betreibt, ist in einer weiteren Rolle Christopher Waltz – wie immer mit einer Kontaktfreude gesegnet, die schon wieder unheimlich ist. Für unterhaltsame und originelle Effekte sorgen in dieser Schrumpfungskomödie aber auch die unterschiedlichen Größenverhältnisse sowie philosophische Betrachtungen über Politik und Gesellschaft.

Start: 18. Januar 2018