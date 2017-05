× Erweitern Ein Tag wie kein anderer

In der israelischen Tragikomödie „Ein Tag wie kein anderer“ entdeckt der Vater eines an Krebs verstorbenen jungen Erwachsenen dessen Cannabisvorräte – und fängt an, das Zeug zu Rauchen.

Auf unterschiedliche Weise versuchen die Eltern nach der Shiva, dem jüdischen Trauerritual, den frühen Tod ihres Sohnes zu verarbeiten.

Während Vicky zur Normalität eines geregelten Lebens zurückkehren möchte, freundet Eyal sich mit dem Nachbarsohn an. Zusammen verbringen sie einen unvergesslichen Tag voller absurder Situationen und finden gemeinsam einen Weg aus der Trauer.

Start: 11. Mai