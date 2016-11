× Erweitern Eine Geschichte von Liebe und Finsternis

Was Amos Oz 2004 in seinem autobiografisch gefärbten Roman beschrieben hat, das kennt die Schauspielerin Nathalie Portman aus den Erzählungen ihrer eigenen Familie.

Nun hat sie das Buch verfilmt und spielt selbst die Mutter in einem gelobten Land, die zerbricht an den politischen Reibereien und der Last des Alltags.

Start: 3. November 2016