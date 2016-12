× Erweitern Einfach das Ende der Welt

Mit seinen 27 Jahren ist der Franco-Kanadier Xavier Dolan weiterhin auf dem besten Weg, als Meisterregisseur erinnert zu werden.

Sein siebter Spielfilm, ein dichtes und starbesetztes Kammerspiel um eine dysfunktionale Familie, gewann in Cannes den Großen Preis der Jury. Ein Schriftsteller (Gaspard Ulliel) besucht nach zwölf Jahren Abwesenheit die Seinen, von herzlichem Empfang kann nicht die Rede sein, die Stimmung ist aufgeheizt und gereizt, vor allem der Bruder (Vincent Cassel) macht gerne auf zynisch-aggressiven Spielverderber. Dafür, wie es dem Heimkehrer geht, scheinen sich weder die Mutter noch die Schwestern zu interessieren, dabei hätte er ihnen doch etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Kommunikation, so zeigt sich, will eben gelernt sein.

Start: 29. Dezember 2016