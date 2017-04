× Erweitern Es war einmal in Deutschland

Es ist eine vergnügliche Rachegeschichte, die Sam Garbarski mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle als David Bermann erzählt.

Der hat den Krieg überlebt und tut nun, was schon seine jüdischen Eltern machten: Als eloquenter Geschäftsmann verkauft er Wäsche, bevorzugt an den „deutschen Feind“ - und weil der Mitleid hat, zu Wucherpreisen. Wäre da doch nur nicht die unerbittliche US-Offizierin Sara Simon gespelt von Antje Traue, die in seiner Vergangenheit stöbert...

Lachen und Weinen liegen hier eng beisammen.

Start: 6. April 2017