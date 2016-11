Familiensonntag zu „Sing“ im Traumpalast

× Erweitern Traumpalast Leonberg

Am 11. Dezember heißt es „Vorhang auf!“ in den Traumpalast-Kinos Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen und Nürtingen, denn es ist wieder Familiensonntag! Filmisches Highlight ist der neue Animationsfilm „Sing“, der wenige Tage vorher erscheint. Darin geht es um eine Casting-Show, die ein altes Theater vor der Schließung retten soll. Es treten hunderte Tiere an, die ihr Talent beweisen möchten: tanzende Hasen, rappende Krokodile oder ein schüchterner Elefant mit beeindruckender Stimme. Wer wird wohl gewinnen?

Passend zum Film stehen bei der Dekoration und den Aktionen im Foyer die Themen Musik und Stars im Vordergrund. Mit dabei ist natürlich auch unser Star Livi Traumstar, das Maskottchen der Traumpalast-Kinos. Wer als glamouröser Popstar verkleidet kommt, erhält eine Überraschung. Da dürfen beispielsweise die Lederjacke, das Glitzeroutfit und die verrückte Frisur nicht fehlen!

Auch Rockgruppen und Pop-Bands sind willkommen: Familien (mindestens ein Elternteil mit eigenem Kind), die sich einen Film bis FSK 12 anschauen, zahlen pro Person nur den Kinderpreis (Zuschläge bei Überlänge und 3D sowie ggf. an entsprechenden Standorten bei Lounge, D-Box und Dolby Atmos). Neben lustigen Mitmach-Aktionen warten auch Verlosungen auf die kleinen und großen Gäste. Natürlich stehen außer „Sing” auch weitere Filme auf dem Programm.

Der Familiensonntag beginnt am 11. Dezember zu folgenden Zeiten:

Traumpalast Leonberg: 12.30 Uhr

Traumpalast Esslingen: 12.30 Uhr

Traumpalast Nürtingen: 13.00 Uhr

Traumpalast Backnang: 13.30 Uhr

Traumpalast Waiblingen: 13.30 Uhr

Traumpalast Schorndorf: 13.30 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter www.traumpalast.de .