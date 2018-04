Farewell Halong - Start: 19. April

× Erweitern Farewell Halong

Unter Vietnam-Reisenden gilt die Halong-Bucht als großes Landschafts- und Naturhighlight.

Ihre schwimmenden Dörfer aber sind bedroht. „Farewell Halong“ erzählt, von der Familie des 46-jährigen Nguyen Van Cuong, die dort schon seit mehreren Generationen in einer selbstgebauten Hütte auf dem Wasser lebt. Für die Familie ist der Alltag auf einem Floß fester Bestandteil ihres Lebens. Umso schwieriger ist es für Cuong und seine Angehörigen, dass die vietnamesische Regierung sie aufs Festland umsiedeln will. Er muss eine Entscheidung treffen, die sie möglicherweise alle in den Ruin treiben wird.

Start: 19. April