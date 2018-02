Noch ein Kinoerfolg geht in seine dritte Runde. In »Fifty Shades of Grey - Befreite Lust« schlagen sich Ana (Dakota Johnson) und Christian (Jamie Dornan) nach ihrer Hochzeit mit neuen Problemen herum.

Im finalen Teil der Trilogie scheinen die frisch Verheirateten endlich einen Weg zu finden, gemeinsam glücklich zu werden, nachdem sie in den vergangenen Teilen einiges zusammen durchgemacht haben. Nachdem sie aus ihren Flitterwochen nach Seattle zurück gekehrt sind, scheint Christian seinen Kontrollzwang zunächst unter Kontrolle zu haben.

Start: 8. Februar