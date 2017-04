Nur Iggy Pop ist von der 1967 gegründeten Rockband „The Stooges“ noch am Leben. In Jim Jarmuschs Doku erzählt er von den Höhen und Tiefen der Ur-Punks.

Bob Dylan bekommt eine „BlaBlaBla“-Sprechblase verpasst. Jarmusch zeigt den Aufstieg und frühen Fall der Punkband, deren Musik damals noch weitgehend ignoriert wurde, und macht dann einen Zeitsprung in das Jahr 2003.

Damals fanden die Stooges nach längerer Pause wieder zusammen. Ein letzter thematischer Schwerpunkt liegt auf dem Jahr 2010, als die Stooges schließlich in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Jarmusch zeigt in „Gimme Danger“ Interviews mit Iggy Pop, Gitarrist James Williamson und anderen Zeitzeugen mit Konzertmitschnitten, Grafiken und sogar einigen kurzen animierten Sequenzen.

Start: 27. April 2017

Bewertung: 5 / 5 Punkte