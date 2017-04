× Erweitern Gold

Dieser Matthew McConaughey ist irgendwie schon gnadenlos zu sich selbst, wenn es um seine Rollen geht.

War er in „Dallas“ noch ein ausgemergelter Hänfling, hat er sich für seinen nach Gold in Indonesien suchenden Abenteurer 25 Kilo auf die Rippen gefuttert und zeigt Mut zur Hässlichkeit. Man hat da nicht den Eindruck, dass er ein Schwindler sein könnte. Und doch kommt er in diesem Film, der lose einen der größten Gold- und Börsenschwindel Ende der 1980er Jahre aufgreift, ganz schön auf dem Zahnfleisch daher. McConaughey ist in dieser spannungsreichen Charakterstudie mal wieder eine Wucht, die Zeit, in der der Film spielt, akkurat wiedergegeben. Irritierend ist indes die vielschichte Anlage als Abenteuerfilm, Thriller, Tragikomödie und Börsendrama.

Start: 13. April 2017