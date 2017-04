Guardians of the Galaxy Volume 2

× Erweitern Guardians of Galaxy 2

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Guardians of the Galaxy, dauerte es nicht lange, bis Regisseur James Gunn für seine Fortsetzung Guardians of the Galaxy 2 alle Zusagen seiner Hauptdarsteller in der Tasche hatte.

In Guardians of the Galaxy 2 entscheidet sich das intergalaktische Quintett, ob es etwas Gutes, etwas Böses oder ein wenig von beidem anstellen will. Gerade erst sind in Guardians of the Galaxy aus Feinden Freunde geworden und schon machen die fünf Verbündeten gemeinsam das All unsicher. Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Rocket Raccoon (im Englischen gesprochen von Bradley Cooper), Groot (im Original mit der Stimme von Vin Diesel) und Drax the Destroyer (Dave Bautista) bereisen als Weltraum-Abenteurer diesmal nicht nur bereits bekannte Orte, sondern stoßen auch in neue Winkel der Galaxie vor.

Start: 27.4.