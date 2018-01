× Erweitern Hilfe ich hab meine Eltern geschrumpft

Kann praktisch sein, die Eltern mal eben so in der Vesperdose verschwinden zu lassen. „Hilfe, ich hab‘ meine Eltern geschrumpft“ nennt sich der neue Spuk.

Wieder einmal spukt es im Otto-Leonhard-Gymnasium, das Felix besucht. Die Schule steht - nachdem die verhasste Direktorin vor langer Zeit verstorben war - inzwischen unter der Leitung der neuen Direktorin Dr. Schmitt-Gössenwein. Durch einen Zufall erwacht der seinerzeit geschrumpfte und skelettierte Schülerschreck wieder zum Erwachen.

Nun soll Felix die Schule verlassen und mit seinen Eltern nach Dubai ziehen, da sein Vater dort ein Jobangebot erhält, obwohl es doch gerade so gut für ihn an der Schule läuft. Das passt ihm natürlich ganz und gar nicht in den Kram und Felix wünscht sich, dass sich seine Eltern einmal so gezwungen fühlen, wie er das muss. Dass dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen wird, damit rechnet er nicht.

Nach einem Aufeinandertreffen mit Schülerschreck Hulda, werden seine Eltern plötzlich geschrumpft. Nun ist Felix derjenige, der sich um seine Eltern kümmern muss. Gemeinsam mit seinen Freunden schmiedet er einen Plan, diesen Wunsch rückgängig zu machen.

Start: 18. Januar