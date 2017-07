× Erweitern Ihre beste Stunde - Drehbuch einer Heldin

Ein Mix aus Historiendrama, Branchensatire und Screwball Comedy ist die britische Produktion »Ihre beste Stunde - Drehbuch einer Heldin«. Im Hintergrund lauert der Zweite Weltkrieg mit Gefahren.

Catrin Cole braucht einen Job, um sich und ihren Freund, den Künstler Ellis Cole, über Wasser zu halten. Sie heuert beim „Ministerium für Information“ an. Dessen Filme sollen der Nation in Kriegszeiten wieder Mut und Hoffnung geben. Catrins Aufgabe als Drehbuchautorin ist es, einem der Skripte eine ‚weiblichere Note‘ zu verleihen. Dabei trifft sie auf den ebenso brillanten wie zynischen Drehbuchautor Tom Buckley. Und während in London die Bomben fallen, machen sich Catrin und ihr wild zusammengewürfeltes Team rund um die inzwischen ein wenig in die Jahre gekommene Schauspielerlegende Ambrose Hillard daran, einen herzerwärmenden und zugleich ermutigenden Film zu drehen.