In zeiten des abnehmenden Lichts

Von einer Buchverfilmung kann hier nicht wirklich gesprochen werden, eher ist es die Verfilmung eines zentralen Kapitels aus Eugen Ruges 500 Seiten und fünf Dekaden umfassenden Roman.

Doch was soll’s. Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase, bekannt auch für Stoffe wie „Sommer vorm Balkon“ oder „Whiskey mit Wodka“, konzentriert sich in dieser heiter-turbulenten Zeitgeschichts-Komödie, der zugleich auch etwas anrührend Tragisches anhaftet, auf den Oktober 1989, wo kurz vor dem Ende der DDR das ehemalige SED-Parteimitglied Wilhelm Powileit (Bruno Ganz) seinen 90. Geburtstag feiert und zu diesem Anlass eine stattliche Zahl an Gästen (unter anderen: Sylvester Groth, Angela Winkler, Gabriela Maria Schmeide) erwartet, die ihm seine Aufwartung machen wollen.

Start: 1. Juni 2017