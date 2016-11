Stuttgarts Innenstadtkino Gloria feierte 60. Geburtstag und Wiedereröffnung

× Erweitern Gloria Kino

Das Gloria erstrahlt mit seinen zwei Kinosälen nach umfangreichen Umbau in neuem Glanz. Viele Kino- und Film-Fans trafen sich deshalb zur Wiedereröffnung und zum 60-jährigen Bestehen des Gloria in der hellen Eingangshalle des Innenstadtkinos auf ein fröhliches Meet and Greet bei Klaviermusik (es wurden natürlich Movie-Soundtracks geboten), Snacks und Sekt.

Auch Andrea, die in Stuttgart für einen Verlag arbeitet, und die Bibliothekarin Inka ließen sich diese Doppelfeier nicht entgehen: "Wir gehen beide gerne in's Kino und sind regelmäßig, möglichst ein- bis zweimal pro Woche, in den Innenstadtkinos zu Besuch." Sie suchen sich gezielt Filme aus, meistens Fantasy-Streifen oder Thriller, und können in den großen Sälen richtig entspannen. "Seit 1991 kommen wir in die Innenstadtkinos und haben hier bestimmt schon an die 1.000 Filme gesehen. Obwohl Filme ja leicht verfügbar sind und auch die TV-Bildschirme immer größer werden, hat das Kino eben ein ganz besonderes Flair und die Schauspieler wirken auf einer großen Leinwand und mit dem richtigen Sound einfach besser", sagen Andrea und Inka, die beim Gespräch über Filmstars, Filme und Kino leuchtende Augen bekommen.

Apropos Sound: Klangmäßig hat das Gloria mit dem neuen Dolby Atmos Soundsystem aufgerüstet und ist in Stuttgart jetzt das einzige Kino mit dieser Ausstattung. Zusätzlich sorgt die Sony High Kontrast Doppelprojektion für ein lupenreines, extrascharfes Bild.

In ihrer Rede dankte die Geschäftsführerin Dr. Karin Fritz allen am Umbau beteiligten Partnern und Mitarbeitern und ging auch auf die bewegte Vergangenheit des Kinos ein: "Mein Vater gründete im August 1956 den Gloria-Palast. Damals waren das Gloria 1 und das Gloria 2 ein großer Kinosaal mit Empore und insgesamt 1.600 Sitzplätzen. Ein Film wie Sissi war viermal am Tag ausverkauft und die Gäste saßen dicht an dicht. Das Gloria hat sein Gesicht in den vergangenen 60 Jahren mehrfach geändert und ist immer mit der Zeit gegangen." Das verdeutlichte auch eine interessante Slide-Show im Gloria 1.

Nach einer halbstündigen Sound- und Film-Präsentation, bei der sich die Gäste von der vollen klanglichen und grafischen Leistungsfähigkeit des modernen Gloria überzeugen konnten, lockte im Kinofoyer ein warmes Buffet zum Dinner.

Weitere Informationen zu den Innenstadtkinos (Gloria, Metropole, Cinema, EM) gibt es auf www.innenstadtkinos.de.