Innenstadtkinos: Kids Club spendet 2.500 Euro an Stuttgarter Tierheim

× Erweitern Innenstadtkinos Geschäftsführerin Dr. Karin Fritz überreicht eine Spende von 2.500 Euro an die Stuttgarter Tierheim-Pressesprecherin Petra Veiel.

Tierisch gut fanden die Kinder des Kids Club der Innenstadtkinos ihren Ferien-Ausflug in das Stuttgarter Tierheim. Die Tierschutz-Lehrerin Frau Veiel gab den Kindern einen Blick hinter die Kulissen und beantwortete geduldig alle Fragen. Zuvor hatten die Kinder gemeinsam mit den Kids Club Betreuerinnen den Animationsfilm "Pets" im Kino gesehen und konnten nun im Tierheim echte Haustiere erleben. Dabei war auch die Ernsthaftigkeit und Notwendigkeit eines Tierheims ein wichtiges Thema.

Denn anders als im Film, dienen die Tiere hier nicht mehr der Unterhaltung des Menschen, sondern bedürfen als Lebewesen mit schicksalhafter Vergangenheit einer aufwendigen Pflege. Dass man Kinofilm und Realität sehr gut miteinander verbinden kann, haben die Innenstadtkinos jetzt bewiesen: Eine Spende in Höhe von 2.500 EURO aus den Ticketeinnahmen des Animationsfilms "Pets", der Ende Juli in den Kinos gestartet war – sprich ein Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf für den Film, auf den die Innenstadtkinos verzichten – ging jetzt im November direkt an das Stuttgarter Tierheim.

Frau Veiel, gleichzeitig auch Pressesprecherin des Tierheims, freut sich nicht nur über diese Zuwendung, sondern auch über die gelungene Kooperation mit dem Kids Club der Innenstadtkinos: „Eine tolle Aktion, von der alle was haben. Die Kinder lernen, dass ein Haustier Verantwortung bedeutet und das Tierheim bekommt die Aufmerksamkeit der Kinokunden.“ Der Kids Club der Innenstadtkinos Stuttgart (Gloria, Metrpol, EM, CINEMA) hat rund 700 Mitglieder im Alter von 5 bis 11 Jahren, die von verschiedenen Aktionen wie Gewinnspiele, betreutem Kino usw. profitieren. Zwei Mal im Jahr bekommen die Kinder das Clubmagazin zugesandt. Weitere Infos unter www.kinokidsclub.de .