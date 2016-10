Innenstadtkinos: Neuer Glanz im Gloria

× Erweitern ANDREASDALFERTH Innenstadtkinos Gloria 1

Die Innenstadtkinos Gloria, Metropol, EM und Cinema prägen seit Jahrzehnten die Kinokultur Stuttgarts. Direkt am Schlossplatz gelegen, vereint unter dem Dach des Marquardtbaus, bieten sie ein vielfältiges Kinoprogramm. Nach Umfangreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten präsentieren sich die Säle der Gloria-Kinos und das Foyer jetzt in neuem Glanz – und mit modernster Technik!

Nachdem im Sommer 2016 bereits die beiden Säle Gloria 1 und Gloria 2 komplett erneuert wurden, ist jetzt die zweite Umbauphase im Klassiker unter den Stuttgarter Innenstadtkinos abgeschlossen. Das Foyer im Erdgeschoss hat ein komplett neues Erscheinungsbild bekommen. Für die Kinotheke wurde ein innovatives Konzept umgesetzt. Eröffnet wird der neue Eingangsbereich und die Kinotheke mit seinem modernen Selbstbedienungssystem zum Beginn der Herbstferien in Baden-Württemberg. Damit erstrahlt das Gloria-Kino im November 2016, 60 Jahre nach seiner Eröffnung, in neuem Glanz.

Cineasten können sich auf ein völlig neues, einzigartiges Kinoerlebnis freuen. Das Gloria 2 ist der erste Kinosaal in Stutt­gart mit dem revolutionären Audio-System Dolby Atmos und einem Filmerlebnis in der High Contrast Doppelprojektion von Sony – die ebenfalls einzigartig in Stuttgart ist. Auf allen Leinwänden sorgen digitale 4k- und 2k-Projektionen in 2D und 3D für Bilder in atemberaubender Brillanz. Die Säle der Gloria-Kinos bieten besten Sitzkomfort mit neuen bequemen Sitzen inklusive flexibler Rückenlehnen. Stammgäste brauchen sich keine Sorgen zu machen: Die Kultsitzreihe »Reihe 14« im Gloria 1 ist natürlich erhalten geblieben. Diese und die Reihe 12 sowie eine Sitzreihe im Gloria 2 wurden mit edlen Premiumsesseln ausgestattet. Mehr Beinfreiheit, eine breitere Sitzfläche, breitere Armlehnen sowie ein Abstelltisch machen den Unterschied.

Kinoerlebnis mit bestem Bild- und Sound

Der Kinoherbst und -winter 2016 kann also in Bezug auf Komfort, Technik und Filminhalte rundum genossen werden. Die kommenden Film-Highlights sind unter anderem »Doctor Strange« aus der Marvelwelt, mit »Sherlock«-Darsteller Benedict Cumberbatch, »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« aus der Harry Potter-Welt, die Bestsellerverfilmung »Girl on the Train«, das neue Werk von den Machern der Minions »Sing«, die Verfilmung des Kinderbuchklassiker »Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt« sowie der Disney-Weihnachtsfilm »Vaiana« und natürlich »Rogue One: A Star Wars Story«. Die Innenstadtkinos bieten für jede Zielgruppe unterschiedlichste Angebote, um den Kinobesuch zu einem Erlebnis zu machen. Immer montags ist die »Sneak Preview« Treffpunkt für viele Kinofans, die sich von einem Film überraschen lassen wollen, der mitunter erst einige Wochen später bundesweit in die Kinos kommt. In der Reihe Original Monday´s gibt es die besten Filme der Woche am Montag in der Originalversion zu sehen und zu hören. Für die Fünf- bis Elfjährigen gibt es den »Kids Club« der Innenstadtkinos mit Preisvorteil beim Kinoticket. Darüber hinaus bekommen die kleinen Cineasten zweimal im Jahr das »Kids Club«-Magazin per Post nach Hause geschickt und haben die Chance, an verschiedenen Sonderveranstaltungen und Verlosungen teilzunehmen. Neu sind seit August 2016 auch die #kinoteens­ für alle Zwölf- bis 16-Jährigen, die sich mit der »Kinoteens«-Card in den Innenstadtkinos und bei deren Partnern verschiedene Vorteile sichern können. Außerdem gibt es jeden Monat ein Filmgoodie zu einem ausgewählten Film. Und auch mit der Kundenkarte der Innen­stadtkinos, der kostenlosen »Cineplus Card«, können sich Kinobesucher viele Vorteile sichern, bei jedem Kinobesuch bares Geld sparen und Prämienpunkte für tolle Kinoprämien sammeln. Holger Berg

Innenstadtkinos Stuttgart: Gloria – Metropol – EM – Cinema

Königstraße 22, 70173 Stuttgart, Fon: 0711-2290440, www.innenstadtkinos.de