Parapsychologin Dr. Elise Rainier nimmt wieder einmal Kontakt mit Geistern und Dämonen auf. Wer die Dame kennt, weiß genau: Es ist Gruselstunde angesagt.

Anders als in den Teilen zuvor, kämpft Elise Rainier (Lin Shaye) im vierten Teil „Insidious - The Last Key“ diesmal gegen den Horror ausgerechnet in ihrem eigenen Familienhaus.

Start: 4. Januar