International Ocean Film Tour - Volume 4

Die Int. OCEAN FILM TOUR setzt die Segel für das vierte Tourjahr. Das neue Programm bringt die Zuschauer ab 20. März 2017 wieder an den Ort, an dem alles Leben begann – ans Meer. Mit THE WEEKEND SAILOR ist der erste preisgekrönte Film bereits bestätigt.

The Weekend Sailor - Ein Laie segelt den Profis davon

Regie: Bernardo Arsuaga, Producer: Erik Virtanen | Mexiko 2016, 40 Minuten (Special Ocean Film Tour Edit)

17 Yachten, sieben Nationen, 27.000 Seemeilen: 1973 findet das erste Segelwettrennen um den Globus statt. Doch als Großbritannien zum ersten Whitbread Round the World Yacht Race aufruft, treten nicht nur die renommiertesten internationalen Segelmannschaften an, sondern auch ein Under dog: Ramon Carlín, der mit seiner nagelneuen Yacht noch nie an einem Rennen teilgenommen hat.

Mit Kind und Kegel, einer zusammengewürfelten Crew und wenig Erfahrung macht sich der 50-jährige Mexikaner auf die Reise. Anfangs als Lachnummer des Rennens von der Presse verhöhnt, wird Carlín zum unerwarteten Favoriten. THE WEEKEND SAILOR erzählt die sagen hafte Geschichte eines Mannes, mit dem die (Segel-) Welt nicht gerechnet hatte.

Über die International Ocean Film Tour

Die International OCEAN FILM TOUR bringt seit 2014 das blaue Wunder unseres Planeten auf die große Leinwand. Die Macher kuratieren jedes Jahr ein einmaliges Filmprogramm, bestehend aus 6 – 8 Filmen. Kombiniert werden Dokumentationen mit Kurzfilmen, Wassersport-Action mit Umweltschutz und inspirierende Geschichten mit atemberaubenden Bildern von über und unter der Wasseroberfläche. Das zweistündige Programm wird auf etwa 140 Events in 10 Ländern gezeigt. Ab 20. März 2017 auf Tour.