Das blaue Wunder auf der großen Leinwand: Die Int. OCEAN FILM TOUR zeigt die Faszination des Meeres in all seiner Vielfalt und Schönheit. Das exklusive Filmprogramm setzt sich auch diesmal aus sechs bildgewaltigen Dokumentarfilmen zusammen und hat eine Gesamtlaufzeit von rund zwei Stunden. Die Int. OCEAN FILM TOUR entführt den Zuschauer in den wunderbaren Kosmos der Ozeane und ist dabei weit mehr als Kino: Die Protagonisten tummeln sich auf und unter Wasser, zeigen was mit einem Brett unter den Füßen alles möglich ist, trotzen waghalsig den Naturgewalten – und wecken die Lust nach Meer. Gleichzeitig möchte die Int. OCEAN FILM TOUR zum Nachdenken anregen und setzt daher mit jedem neuen Volume einen umweltpolitischen Schwerpunkt, der zum Schutz der Ressourcen motivieren soll. Ab 15. März 2018 geht die International OCEAN FILM TOUR Vol. 5 auf große Weltreise quer durch Europa,

PARADIGM LOST

USA 2017 | Regie: Kai Lenny, Johnny DeCesare |

Darsteller: Kai Lenny | Produktion: PBP Studios

Kai Lenny ist Surfer, Windsurfer, Kitesurfer und

Standup-Paddler – ein Waterman, wie er im Buche steht.

Der 25jährige Hawaiianer stand mit fünf Jahren zum

ersten Mal auf einem Surfbrett und gilt als Ausnahmetalent.

Wie keinem anderen gelingt es ihm, sich unabhängig vom

Sportgerät in Wind und Wellen hineinzufühlen:

feinste

Wassersport-Action in den unterschiedlichsten Disziplinen

und an den besten Spots weltweit!

WATER I I

USA 2016 | Regie: Morgan Maassen |

Produktion: Morgan Maassen

Eine Ode an die Welle: Morgan Maassen taucht

ab und wechselt die Perspektive. Wir sehen die

Welt, die Wellen und das Meer von unten.

WATER II ist Maassens Liebeserklärung an

seine wichtigste Muse: das Meer.

THE OCEAN R I D E R

Schweiz 2017 | Regie: Sébastien Devrient,

Carole Dechantre | Darsteller: Yvan Bourgnon |

Produktion: Vertiges Prod

In 220 Tagen um die Welt: Mit einem kleinen

Katamaran – ohne Cockpit und ohne Schutz vor

den Elementen – segelt der Schweizer Yvan

Bourgnon 55.000 Kilometer um die Welt. Allein.

Mit seiner Kamera dokumentiert er seine

Fahrt ins Ungewisse: Ihn erwarten Stürme,

Schiffbruch, und echte Piraten.

DOLPHIN MAN

Greece, Canada, France, Japan 2017 |

Regie: Lefteris Charitos | Darsteller: Jacques Mayol |

Produktion: Anemon Productions, Athens

DOLPHIN MAN erzählt die Geschichte des Apnoetauchers

Jacques Mayol. Der Franzose stellte mehrere Rekorde im

Freitauchen auf und durchbrach unter anderem im Jahr 1976

die magische 100 Meter Grenze. Doch so tief die Verbundenheit

auch war, die der gefeierte Held mit dem Meer und

den Delfinen verspürte, so groß war auch die Leere, die er

Zeit seines Lebens in sich trug. DOLPHIN MAN: das Porträt

eines rastlosen Mannes, der im Ozean das suchte,

was ihm die Menschen verwehrten.

VAMIZI

Mosambik / Schweden 2016 | Regie: Mattias Klum |

Darsteller: Tessa Hempson, David Obura,

William Winram | Produktion: Mattias Klum

Tierra Grande

Vor der Küste von Mosambik liegt eines der ältesten

Korallenriffe der Erde, unberührt und schillernd,

ein Wunderland der Artenvielfalt. Doch das Korallensterben

ist ein weltweites Warnsignal der

Klimaerwärmung.

VAMIZI zeigt, wieviel wir durch

die konsequente Etablierung sogenannter

„Hope Spots“ retten können.

THE B I G WAVE PROJ ECT –

A BAND O F BROTHERS

Australien, Portugal 2017 | Regie: Tim Bonython |

Darsteller: Sebastian Steudtner, Garrett McNamara,

Andrew Cotton | Produktion: Surfing Visions

Big-Wave-Surfen in Portugal: Nazaré lässt die Wellen und

die Herzen von Big-Wave-Surfern höher schlagen. Das kleine

Fischerdorf an der portugiesischen Atlantikküste ist in den

letzten Jahren Synonym für imposante Wellenberge und tollkühne

Surf-Action geworden. Wenn im Winter die Atlantikstürme

auf die Küste zurollen,

wagen sich nur die besten Surfer

ins Wasser. Wir stürzen uns mit Sebastian Steudtner, Garrett

McNamara und Andrew Cotton in die Fluten.