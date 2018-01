× Erweitern It comes at Night

In „It comes at Night“ sucht eine amerikanische Familie in einer Hütte Schutz vor einer globalen Bedrohung. Zufällige Besucher stellen sie auf die Probe.

Der siebzehnjährige Travis (Kelvin Harrison, Jr.) lebt mit seinen Eltern Paul (Joel Edgerton) und Sarah (Carmen Ejogo) schwer bewaffnet und verfolgt von Angst in einem einsamen Haus im Wald. Eine tödliche Krankheit hat nahezu jedes Leben auf der Erde ausgelöscht. Er und seine Familie gehören zu den letzten Überlebenden. Mit knappen Nahrungsvorräten halten sie sich über Wasser.

Doch sie sind nicht allein. Ein junges Paar mit kleinem Sohn sucht bei der Familie Unterschlupf. Schon bald verwandelt sich Hilfsbereitschaft in Misstrauen und Schrecken davor, von der gefährlichen Krankheit angesteckt zu werden.

Start: 18. Januar