Jumanji: Willkommen im Dschungel

Per Computerspiel in das Dickicht des Urwaldes, in „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ erleben vier Jugendliche unverhofft ihr ganz persönliches Dschungelcamp.

Auch vor einem Brettspiel macht die Digitalisierung nicht Halt und so werden die arglosen Teenie-Charaktere im zweiten Teil des Dschungelabenteuers Jumanji per Mausklick in die von ihnen ausgewählten Avatare des Spiels gebannt. Die Gefahr bleibt aber die Gleiche: Wer das Abenteuer nicht besteht, bleibt darin für immer gefangen.

Mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan.

Start: 21. Dezember