King Arthur: Legend of the Sword

Madonnas Ex-Mann Guy Ritchie erzählt im Fantasy-Action-Drama vom jungen Arthur (Charlie Hunnam) und wie er herausfindet, dass königliches Blut in seinen Adern fließt.

Arthur wuchs in der Londoner Gosse zwischen Prostituierten auf in der er auch als Erwachsener noch sein Unwesen treibt, bis eines Tages das magische Schwert Exkalibur in seine Hände gelangt. Er schließt sich den Rebellen an, um gegen den Tyrannen zu kämpfen.

Nach und nach findet er dabei mehr über seine eigentliche Abstammung heraus.

Fortsetzungen sind wohl schon geplant.

Start: 11. Mai 2017

Bewertung: 3 / 5 Punkte