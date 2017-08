Kinotour „Die Migranten“ kommt ins Cinema Stuttgart!

× Erweitern Foto: Golden Girls Film Die Migranten

Am Samstag, 9. September, 20.30 Uhr, kommen Regisseur Arman T. Riahi und Hauptdarsteller Faris E.Rahoma in das Cinema Stuttgart in der Königstraße 22.

Zum Film: Marko (Aleksandar Petrovic) und Benny (Faris E. Rahoma), zwei Wiener mit sogenanntem „Migrationshintergrund“, sind vollständig integriert. So sehr, dass sie kaum noch als fremd wahrgenommen werden – wären da nicht Bennys schwarze Haare. Als die beiden aufgrund ihres Aussehens am Rudolfsgrund, einem ethnisch durchmischten Vorstadtviertel, von der ambitionierten TV-Regisseurin Marlene Weizenhuber (Doris Schretzmayer), die nach Protagonisten für ihre TV-Dokuserie sucht, angesprochen werden, geben sie sich als kleinkriminelle und abgebrühte Migranten aus, die es faustdick hinter den Ohren haben. Damit ihre Lüge nicht au?liegt, bauen sie sich eine zweite Identität, die aus Klischees und Vorurteilen besteht. Und während die beiden durch die Erfüllung dieser Erwartungen und Vorurteile die Serie zum Erfolg machen, setzen sie sich gleichzeitig zum ersten Mal mit den echten Integrationsschicksalen auseinander – auch mit ihren eigenen.

Tickets gibt es ab sofort an den Kinokassen der Innenstadtkinos (Gloria, METROPOL, EM und CINEMA) oder online hier.