Kinotour mit "Laible & Frisch"-Darstellern in den Traumpalast-Kinos

× Erweitern Foto: Schwabenfilm/Pascal Rémon Laible und Frisch

Die Darsteller aus dem Film „Laible und Frisch“ kommen zwischen den Jahren am 28. und 30. Dezember im Rahmen der Kinotour zu Besuch in alle Traumpalast-Kinos der Region sowie in die Löwenlichtspiele Rudersberg.

Hier die Termine:

Donnerstag, 28. Dezember 2017

17 Uhr, Löwenlichtspiele Rudersberg

Winfried Wagner (Walter Laible) und Frieder Scheiffele (Produzent)

18 Uhr, Traumpalast Nürtingen (nach der Vorstellung)

Winfried Wagner (Walter Laible) und Frieder Scheiffele (Produzent)

20 Uhr, Traumpalast Esslingen (nach der Vorstellung)

Winfried Wagner (Walter Laible) und Frieder Scheiffele (Produzent)

20.15 Uhr, Traumpalast Leonberg (nach der Vorstellung)

Ulrike Barthruff (Marga Laible) und Michael Rösel (Regisseur)

20.15 Uhr, Traumpalast Biberach (nach der Vorstellung)

Jochen Kemmer (Bürgermeister) und Christian Hünemörder (Produzent)

Samstag, 30. Dezember 2017

15.00 Uhr, Traumpalast Schorndorf (vor der Vorstellung)

Simon Licht (Manfred Frisch) und Christian Hünemörder (Produzent)

17.30 Uhr, Traumpalast Waiblingen (vor der Vorstellung)

Simon Licht (Manfred Frisch) und Christian Hünemörder (Produzent)

20.15 Uhr, Traumpalast Backnang (nach der Vorstellung)

Simon Licht (Manfred Frisch) und Christian Hünemörder (Produzent)

(Stand: 21.12., 11 Uhr, Angaben ohne Gewähr)